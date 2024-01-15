Электричество отключат из-за ремонта
Завтра, 16 января, в связи с ремонтными работами в Улан-Удэ будет производиться отключение электроэнергии.
Как сообщает администрация Железнодорожного района, света не будет по адресам:
- С 9:00-13:00 на ул. Чертенкова, 119-149, 149а, ул. Тельмана, 2-8;
- С 13:00-17:00 на ул. Буйко, 1-4, ул. Выборгская, 1-24, 22а, ул. Гвардейская, 7, ул. Дунайская, 1-9, ул. Комсомольская;
- С 9:00-16:00 на ул. Ермаковская, 24, 22, 39, 41, 48, школа №9, ул. Воровского, 48, база «БКС», автобаза «БКС», ТЦ «Рассвет», ул. Ермаковская, 32, медцентр «Сонар», ТЦ «Титан», торговая база «Молпромсервис», ООО «Элит», ул. Оцимика, 30б, банкет-холл ООО «ИПЦ».
В Улан-Удэ пройдут очередные отключения света
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