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Лучники Бурятии успешно выступили на чемпионате России

Лучники Бурятии успешно выступили на чемпионате России
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
В Орле прошли соревнования спортсменов с ПОДА

Бурятские лучники с поражением опорно-двигательного аппарата вновь стали лучшими на чемпионате России в городе Орёл.

Так, Сергей Хутаков стал чемпионом России в дисциплине «классический лук».

- В пятнадцатый раз подтверждает свой результат! – заявили о результатах Сергея в пресс-службе министерства спорта РБ.

Александр Дорофеев выиграл «серебро» чемпионата в дисциплине «блочный лук W1». «Бронзу» завоевали Татьяна Андриевская в дисциплине «блочный лук» и Дольжина Лодоева в дисциплине «классический лук».

Чемпионами России в командном зачёте в дисциплине «классический лук» стали Сергей Хутаков и Пётр Марзаев. «Серебро» в командном зачёте в дисциплине «блочный лук» у Бадмы Хаминдаева и Баира Шигаева.

Бурятия стрельба из лука чемпионат России спорт лица с ПОДА

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