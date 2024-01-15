В Орле прошли соревнования спортсменов с ПОДА
Бурятские лучники с поражением опорно-двигательного аппарата вновь стали лучшими на чемпионате России в городе Орёл.
Так, Сергей Хутаков стал чемпионом России в дисциплине «классический лук».
- В пятнадцатый раз подтверждает свой результат! – заявили о результатах Сергея в пресс-службе министерства спорта РБ.
Александр Дорофеев выиграл «серебро» чемпионата в дисциплине «блочный лук W1». «Бронзу» завоевали Татьяна Андриевская в дисциплине «блочный лук» и Дольжина Лодоева в дисциплине «классический лук».
Чемпионами России в командном зачёте в дисциплине «классический лук» стали Сергей Хутаков и Пётр Марзаев. «Серебро» в командном зачёте в дисциплине «блочный лук» у Бадмы Хаминдаева и Баира Шигаева.
Лучники Бурятии успешно выступили на чемпионате России
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