Лучники Бурятии успешно выступили на чемпионате России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

В Орле прошли соревнования спортсменов с ПОДА



Бурятские лучники с поражением опорно-двигательного аппарата вновь стали лучшими на чемпионате России в городе Орёл.



Так, Сергей Хутаков стал чемпионом России в дисциплине «классический лук».



- В пятнадцатый раз подтверждает свой результат! – заявили о результатах Сергея в пресс-службе министерства спорта РБ.



Александр Дорофеев выиграл «серебро» чемпионата в дисциплине «блочный лук W1». «Бронзу» завоевали Татьяна Андриевская в дисциплине «блочный лук» и Дольжина Лодоева в дисциплине «классический лук».



Чемпионами России в командном зачёте в дисциплине «классический лук» стали Сергей Хутаков и Пётр Марзаев. «Серебро» в командном зачёте в дисциплине «блочный лук» у Бадмы Хаминдаева и Баира Шигаева.



