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ДТП с перевернувшимся автобусом в Бурятии произошло на опасном участке

ДТП с перевернувшимся автобусом в Бурятии произошло на опасном участке
Общество,  Фото:МЧС
Он уже давно превратился в кошмар для автомобилистов

В начале года в Баргузинском районе Бурятии произошло ДТП с пострадавшими. Утром 4 января на трассе в двух километрах от села Душелан опрокинулся микроавтобус Fiat Ducato, который, как выяснилось, следовал не по маршруту.

В салоне в этот момент находились 12 человек, в том числе – три ребёнка. Пострадали сам 55-летний мужчина, сидевший за рулём, 18-летняя девушка и две женщины 32 лет. Последние от госпитализации отказались.
 
Вскоре в СУ СКР по Бурятии рассказали кое-какие подробности произошедшего. Оказалось, водитель маршрутного автобуса, курсирующего из улуса Баянгол в Улан-Удэ и обратно, не смог выйти в рейс. И попросил знакомого местного жителя взять собравшихся в дорогу пассажиров за плату.

Тот как раз планировал ехать в этом направлении на своём микроавтобусе. Мужчина согласился на перевозку людей, хотя не состоял в трудовых отношениях с официальным перевозчиком. У него не было путевых листов и предрейсовый медосмотр баргузинец тоже не прошёл. В итоге он не справился с управлением и слетел с дороги. Автобус перевернулся.

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин после этого ДТП поручил возбудить уголовное дело. В региональном отделении Народного фронта тем временем обратили внимание на состояние самой трассы, где случилась авария. Речь о шестикилометровом участке от села Шапеньково до местности Буксыкен. Отремонтировать его должны были ещё в 2021 году. На это выделили 123 миллиона рублей, но, как утверждают общественники, так ничего и не сделали.

- Это единственная дорога на 3600 человек из восьми сёл. Она до сих пор не просто недостроена, а уже превратилась в кошмар для местных жителей, – отмечают «фронтовики». – Например, участок «Душелан – Суво» устилают огромные булыжники.

По версии местных властей, сроки оказались сорваны из-за несоответствия проекта типу грунта. Дорога в болотистом месте – это затрудняло и ремонт, и подвоз материалов. Лишь в 2023-ем подрядчик возобновил работу.

Представители Народного фронта уже обращались в прокуратуру. Там подтвердили, что контроля за исполнением условий контракта не было. Вскрылись и нарушения требования закона о закупках – районные чиновники не опубликовали соглашение о продлении срока ремонта трассы. На ответственного сотрудника комитета имущественных отношений райадминистрации возбудили административное дело по линии УФАС и назначили ему штраф размером в 20 тысяч рублей.

Директору подрядной организации объявили предостережение. А главе района внесли прокурорское представление из-за опасных для жителей дорожных дефектов.

Общественники призвали ГИБДД взять под контроль содержание автодорог. По их словам, снежные накаты, гололёд и колейность с начала года уже привели к череде ДТП.

- Просим проверить опасные участки в районах республики и устранить нарушения, ведь по этим дорогам регулярно движутся маршрутные автобусы, перевозящие пассажиров, – подчеркнули активисты.
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