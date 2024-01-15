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В Бурятии главврача наказали за долги больницы

В Бурятии главврача наказали за долги больницы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Долг превысил пять миллионов

Как выяснила проверка прокуратуры, в Хоринском районе Бурятии центральная районная больница нарушила закон о контрактной системе в сфере закупок.

- Установлено, что учреждением были нарушены сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд. В связи с этим образовалась задолженность перед 36 субъектами предпринимательства по исполненным контрактам и договорам в размере свыше 5 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Главный врач получил прокурорское представление, после чего долги погасили.

В прокуратуре уточнили, что руководитель учреждения здравоохранения привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ «Нарушение должностным лицом срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

прокуратура больница

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