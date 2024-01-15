Света не будет 15, 16 и 19 января
В Октябрьском районе Улан-Удэ рассказали о плановых отключениях электроэнергии на этой неделе.
По информации районной администрации, сегодня, 15 января с 9:00 до 17:00 света не будет в 105 квартале, в домах 20-26.
16 января с 9:00-13:00 отключат электричество по адресам:
- штаб ГО и ЧП по ул. Геологическая, 7;
- школа №20 по ул. Геологическая, 9;
- школа интернат №3 по ул. Геологическая, 5;
- городская детская больница №1 по ул. Загородная.
19 января с 9:00-17:00 света не будет по адресам:
- ул. Багряная, 1-30;
- ул. Перспективная, 10-28;
- ул. Декабристов, 1-35;
- ул. Шафрановая, 4-35;
- ул. Лавандовая, 48-58;
- ул. Васильковая, 9-34;
- ул. Судутуйская, 6-39;
- ул. Клюквенная, 53-57;
- ул. Холмистая, 1-39;
- ул. Ореховая, 14-40;
- ул. Васильковая, 3-24;
- ул. Ромашковая, 2-44;
- ул. Грибная, 2-50;
- ул. Малиновая, 1-52;
- скважина №3 (МУП «Водоканал»).
В Октябрьском районе Улан-Удэ пройдут отключения электричества
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