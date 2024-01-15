В Октябрьском районе Улан-Удэ пройдут отключения электричества

Света не будет 15, 16 и 19 января



В Октябрьском районе Улан-Удэ рассказали о плановых отключениях электроэнергии на этой неделе.



По информации районной администрации, сегодня, 15 января с 9:00 до 17:00 света не будет в 105 квартале, в домах 20-26.



16 января с 9:00-13:00 отключат электричество по адресам:

- штаб ГО и ЧП по ул. Геологическая, 7;

- школа №20 по ул. Геологическая, 9;

- школа интернат №3 по ул. Геологическая, 5;

- городская детская больница №1 по ул. Загородная.



19 января с 9:00-17:00 света не будет по адресам:

- ул. Багряная, 1-30;

- ул. Перспективная, 10-28;

- ул. Декабристов, 1-35;

- ул. Шафрановая, 4-35;

- ул. Лавандовая, 48-58;

- ул. Васильковая, 9-34;

- ул. Судутуйская, 6-39;

- ул. Клюквенная, 53-57;

- ул. Холмистая, 1-39;

- ул. Ореховая, 14-40;

- ул. Васильковая, 3-24;

- ул. Ромашковая, 2-44;

- ул. Грибная, 2-50;

- ул. Малиновая, 1-52;

- скважина №3 (МУП «Водоканал»).

