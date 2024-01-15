В Бурятии немного отступят морозы





В Улан-Удэ в дневное время без осадков и от -16 до -18. Ветер восточный, 6-11 м/с.



В понедельник, 15 января, в Бурятии будет морозно. Днём по республике обещают от -13 до -18, местами – от -21 до -26, а по южному побережью Байкала, на юге и юго-западе – от -7 до -12 градусов.Осадков не ожидается, лишь по северному Прибайкалью возможен небольшой снег. Ветер восточный, 3-8 м/с с порывами до 14 м/с.