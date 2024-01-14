Его навалили прямо на тротуары
Жители Закаменска рассказали в группе «Закамна-инфо. 24/7», что напротив физкультурно-спортивного комплекса «Тамир» недавно чистили дорогу от снега. Теперь он лежит прямо на пешеходных дорожках. Пройти там невозможно.
Люди попросили решить проблему. В МКУ «Городское хозяйство» заверили, что в течение недели снег с тротуара соберут в кучи, а после с помощью спецтехники погрузят в самосвал и вывезут.
В Бурятии жители райцентра спотыкаются о снег
Общество, Фото:
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