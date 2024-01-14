К нему привела непотушенная сигарета
С жителя Селенгинского района взыскали затраты на тушение лесного пожара, который вспыхнул по его вине. С соответствующим иском в Гусиноозёрский городской суд обратилось республиканское агентство лесного хозяйства.
Как выяснилось, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём при курении. Пламя охватило траву на сенокосных угодьях и перекинулось на лес, повредив лесную подстилку и сухую растительность на площади в 51 гектар.
Служители Фемиды удовлетворили иск. С сельчанина в пользу РАЛХ взыскали 290 119 рублей.
Житель Бурятии заплатил почти треть миллиона за пожар в лесу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В некоторых районах пообещали всего -6 градусов
К нему привела непотушенная сигарета
Священнослужители раскрыли, как с их помощью восстанавливают иссякающую человеческую энергию
Местные жители заподозрили водителей в незаконной работе
Он раскрыл, чего ждать от Зелёного Деревянного Дракона
Горожане попросили наконец-то его отрегулировать
Местные жители заявили, что освещения там нет уже несколько месяцев
Из приюта вывезли уже более 130 животных
За год заболевших ими в республике стало ощутимо больше
Экономика, 14.01.2024
А большинство занятых жителей республики трудятся в экономике
Они оказались одними из самих «доходных» в стране
Горожане бурно спорят, должны ли дети снимать их в транспорте
Сельчане боятся, что пенсионерки не смогут защитить их детей
Люди не успевают попасть на приём к заезжему стоматологу
На возмутителей спокойствия пообещали устроить облаву