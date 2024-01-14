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Житель Бурятии заплатил почти треть миллиона за пожар в лесу

Житель Бурятии заплатил почти треть миллиона за пожар в лесу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
К нему привела непотушенная сигарета

С жителя Селенгинского района взыскали затраты на тушение лесного пожара, который вспыхнул по его вине. С соответствующим иском в Гусиноозёрский городской суд обратилось республиканское агентство лесного хозяйства.

Как выяснилось, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём при курении. Пламя охватило траву на сенокосных угодьях и перекинулось на лес, повредив лесную подстилку и сухую растительность на площади в 51 гектар.

Служители Фемиды удовлетворили иск. С сельчанина в пользу РАЛХ взыскали 290 119 рублей.

лесные пожары суд РАЛХ

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