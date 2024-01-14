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В столице Бурятии обнаружили «нелогичный» светофор

В столице Бурятии обнаружили «нелогичный» светофор
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Горожане попросили наконец-то его отрегулировать

В Улан-Удэ жалуются на работу искусственного регулировщика в сотых кварталах. Претензию оставили ещё в конце декабря на официальной странице центра управления регионом (ЦУР) во «ВКонтакте».

- Почему до сих пор не отрегулировали светофор на перекрёстке в 102 квартале? Он работает нелогично, – заявил один из жителей бурятской столицы.

Ситуацию две недели спустя прокомментировали в городской администрации.
 
- На светофорном объекте на улицах Бабушкина и Ринчино планируется изменение пофазной схемы движения, а именно – включение дополнительной секции «поворот направо» на Ринчино в 3-фазе. Сейчас ведутся работы по разделению электрической части и изменению конфигурации дорожного контроллера, – отметили в мэрии.
светофоры

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