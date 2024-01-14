Бурятские шаманы рассказали о связи людей и богов





В местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри» рассказали, кто такие боги и как они связаны с людьми. Ролик на эту тему опубликовали на официальной странице МРОШ во «ВКонтакте».



- Боги – это духовные субстанции, которые находятся вокруг нас. А люди – их частичка, потому что каждый человек имеет душу. Если наши тела создаются из генетического материала родителей, то души формируются ещё в утробе матери, – подчеркнули в «Тэнгэри». – В этот момент душа получает особую энергию – гор, трав, лесов, рек, озёр, местности, где мы были зачаты.



Затем энергия наполняется местом проживания, обитающими там божествами, семьёй, работой и деятельностью.



- Это энергия жизни. Бывает, что она иссякает, и тогда шаман восстанавливает эту энергию, когда молится божествам – духам земли, которым молились ваши предки, – заключили в МРОШ.