На севере Бурятии жалуются на таксистов-нелегалов





Жителей Северобайкальска озадачили так называемые бомбилы. Они поинтересовались в группе «Северобайкальск-инфо.24/7», кто в городе устанавливает цены на такси и можно ли вообще перевозить пассажиров без разрешения.



Разъяснения по поводу тарифов дали в Минтрансе РБ. Там сообщили, что они «формируются в рамках свободной рыночной конкуренции» и государство их никак не регулирует. А в управлении ГИБДД по Бурятии рассказали, что грозит нелегальным частным извозчикам.



- Если водитель такси – машины со специальной цветографической окраской и знаком такси или, простым языком, «шашечкой» – осуществляет перевозку людей без соответствующих документов, его могут привлечь к административной ответственности по части 2.1 статьи 12.3 КоАП РФ, – подчеркнули в Госавтоинспекции.



Там добавили, что нарушителям грозит штраф размером в пять тысяч рублей.