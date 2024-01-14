Из Бурятии под угрозой эвтаназии продолжают эвакуировать бездомных собак



Зоозащитники, среди которых – и представители местного фонда помощи животным «Собака счастья», продолжают спасать беспризорных псов от грозящей им эвтаназии. Ранее они Зоозащитники, среди которых – и представители местного фонда помощи животным «Собака счастья», продолжают спасать беспризорных псов от грозящей им эвтаназии. Ранее они сообщили : в один из приютов нагрянули сотрудники республиканского управления ветеринарии и разом усыпили 18 четвероногих. Однако потом процесс приостановили – волонтёрам дали возможность вывезти оттуда подопечных и переписать их на себя, чтобы спасти от верной смерти.



- В управлении ветеринарии поставили условие для сохранения жизни собак – переписать всех на физлиц, чтобы снять с них статус муниципальной собственности, – пояснили на официальной странице фонда во «ВКонтакте».



Волонтёры кормят и содержат питомцев только на пожертвования от неравнодушных жителей республики – власти, по их словам, полностью приостановили финансирование. За день в Москву и Санкт-Петербург отправили десять псов, а всего из приюта, по последним данным, вывезли 133. Работа продолжается.



- Мы активно планируем отправки и ищем принимающие стороны, ведь оставшимся в приюте животным всё ещё грозит опасность. Нужно максимально быстро и срочно искать им дом и финансовых «опекунов». Те, кто остаются без помощи, в первую очередь попадают под страшный закон, – добавили в организации.





Умерщвление бродячих собак в Бурятии одобрили минувшей осенью депутаты Народного Хурала. Эвтаназии в приюте «Ананда» на этой неделе подвергли животных, которых отловили в рамках муниципального контракта. Всего их 30, а усыпить успели 18. Потом процедуру временно прекратили по настоянию самих зоозащитников.