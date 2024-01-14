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Из Бурятии под угрозой эвтаназии продолжают эвакуировать бездомных собак

Из Бурятии под угрозой эвтаназии продолжают эвакуировать бездомных собак
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Из приюта вывезли уже более 130 животных

Зоозащитники, среди которых – и представители местного фонда помощи животным «Собака счастья», продолжают спасать беспризорных псов от грозящей им эвтаназии. Ранее они сообщили: в один из приютов нагрянули сотрудники республиканского управления ветеринарии и разом усыпили 18 четвероногих. Однако потом процесс приостановили – волонтёрам дали возможность вывезти оттуда подопечных и переписать их на себя, чтобы спасти от верной смерти.

- В управлении ветеринарии поставили условие для сохранения жизни собак – переписать всех на физлиц, чтобы снять с них статус муниципальной собственности, – пояснили на официальной странице фонда во «ВКонтакте».

Волонтёры кормят и содержат питомцев только на пожертвования от неравнодушных жителей республики – власти, по их словам, полностью приостановили финансирование. За день в Москву и Санкт-Петербург отправили десять псов, а всего из приюта, по последним данным, вывезли 133. Работа продолжается.

- Мы активно планируем отправки и ищем принимающие стороны, ведь оставшимся в приюте животным всё ещё грозит опасность. Нужно максимально быстро и срочно искать им дом и финансовых «опекунов». Те, кто остаются без помощи, в первую очередь попадают под страшный закон, – добавили в организации.

Умерщвление бродячих собак в Бурятии одобрили минувшей осенью депутаты Народного Хурала. Эвтаназии в приюте «Ананда» на этой неделе подвергли животных, которых отловили в рамках муниципального контракта. Всего их 30, а усыпить успели 18. Потом процедуру временно прекратили по настоянию самих зоозащитников.

Жители республики вот уже несколько дней негодуют в соцсетях из-за начавшегося усыпления. Об этом написали многие федеральные СМИ. Ситуацию прокомментировал и первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он заявил, что подобные решения принимают регионы, где нет гуманных мер по борьбе с бездомными животными. При этом массовую эвакуацию собак парламентарий назвал неэффективной. 
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