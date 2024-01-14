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Бурятский лама рассказал, кого может сломать високосный 2024 год

Бурятский лама рассказал, кого может сломать високосный 2024 год
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Он раскрыл, чего ждать от Зелёного Деревянного Дракона

До наступления Нового года по лунному календарю остаётся меньше месяца – он начнётся 10 февраля и пройдёт под покровительством Зелёного Деревянного Дракона. В свои права символ 2024-го, который сменит Чёрного Водяного Кролика (Зайца), официально вступит в первый день Сагаалгана.

Тем временем настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов) раскрыл, чего ждать в 2024-ом представителям всех двенадцати знаков восточного гороскопа.
 
Изначально он окажется непростым для людей, родившихся в год Мыши, но потом им станет легче.
 
- Большинству из них 2024-ый добавит проблем и препятствий, которые в основном принесут пользу и достаток. По части здоровья проблем быть не должно, – рассказал Еши Намжил лама на странице дацана во «ВКонтакте».

Коров тоже ждут испытания. Трудолюбивые представители этого знака ещё удержатся на плаву, хоть и с большим трудом, а вот тем, кто любит жить на иждивении, за чужой счёт, придётся очень туго, предупреждает Олег Намжилов. «Некоторые могут не выдержать и сломаться», – добавил он.

Тиграм улыбнётся удача. Им пророчат приятные сюрпризы и случайности.
 
- Только надо быть внимательнее, осторожнее в семейных отношениях и делах – особенно молодым и влюблённым, – отмечает настоятель «Гандан Ше Дувлин».

Тем, кто появился на свет в год Зайца, стоит быть вдвойне осмотрительнее. Лучше никуда не спешить – беды, возможно, «прилетят» оттуда, откуда не ждали, особенно под занавес 2024-го.
 
- На Драконов год Зайца может внезапно обрушить такие трудности, к которым многие окажутся не готовы. Лишь единицам удастся их преодолеть, – заявил лама.

Сообразительные, гибкие Змеи будут чувствовать себя в своей стихии где-то с полгода, а затем наступит череда неприятностей. Для некоторых, наоборот, всё начнётся с проблем, которые после уйдут.

- Коней выручит активность, деятельность, движение, но стоит им остановиться, как всё пойдёт из рук вон плохо. Они вывезут год количеством действий – чем больше, тем лучше, – отмечает Еши Намжил лама. – Овцы чем-то схожи с Зайцами, поэтому 2024-ый будет благоволить им. Думаю, что можно и рискнуть иногда и положиться на фарт, на авось.
 
Обезьянам лучше подождать до наступления тепла.

- Пусть Тигр уйдёт весь, без остатка, чтобы быть уверенными, что удача с ними. К Курицам год Зайца будет весьма строг, не простит ни малейшей ошибки, не даст ни единого шанса. Многим придётся пострадать, уступить, даже переступить через себя, – предостерегает Олег Намжилов.
 
Собакам советую больше работать и меньше говорить – тогда проблем будет меньше, а радостей – больше. Со временем всё «устаканится» и каждый займёт свою нишу.
 
- У Свиней всё получится, иногда даже – без особого труда. Поэтому можно браться за новые и смелые проекты, – заключил настоятель Курумканского дацана.
буддизм лама Сагаалган

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