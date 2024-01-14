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Жителей Бурятии продолжают атаковать ветрянка, коклюш и гонорея

Жителей Бурятии продолжают атаковать ветрянка, коклюш и гонорея
Общество,  Фото:Pixabay.com
За год заболевших ими в республике стало ощутимо больше

В Бурятстате рассказали об эпидемиологической обстановке в республике за первые 11 месяцев 2023 года – с января по ноябрь включительно. За это время зарегистрировали 238 тысяч случаев различных инфекционных и паразитарных заболеваний – на 65,4% больше, чем год назад.


В Бурятии снизилась заболеваемость кишечными инфекциями, включая сальмонеллёзные (на 32%) и острые (на 27,1%), а также клещевым вирусным энцефалитом (на 35,6%).

Кроме того, в регионе отступают сибирский клещевой тиф (снижение на 23,1%), клещевой боррелиоз или болезнь Лайма (16,7%), педикулёз (9,5%), COVID-19 (6,1%), туберкулёз (на 10,4%) и сифилис (на 6,8%).

Однако жителей республики стали чаще – в 1,9 раза – поражать грипп, ветряная оспа (+26,8%) и внебольничная пневмония (25,7%). В списке – и вирусные гепатиты (в 2,4 раза). Их обнаружили у 282 человек (против 116 в январе-ноябре 2022-го) и при этом у восьми – в острой форме (гепатит А).

В РБ на 14,8% возросла заболеваемость гонореей и на 12% – ВИЧ. А ещё Бурятию атаковал коклюш. По данным ведомства, за 11 месяцев его подхватили 129 наших земляков, включая сто детей в возрасте от 10 до 14 лет десять подростков от 15-ти до 17-ти.
болезнь

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