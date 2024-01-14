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Улан-удэнцам стало крайне выгодно сдавать в аренду купленные квартиры

Улан-удэнцам стало крайне выгодно сдавать в аренду купленные квартиры
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они оказались одними из самих «доходных» в стране

Эксперты федерального портала «Мир квартир» выяснили, через какое время «отобьётся» жильё, купленное в новостройке и в старом доме, если сдавать его круглый год, без простоев. Специалисты изучили средние цены на квартиры и стоимость аренды в 70 крупнейших городах страны (использовались собственные данные сайта), оценили годовой доход от этого (в процентах) и, собственно, окупаемость.
 
Затраты на ремонт, мебель, бытовую технику и уплату налога на недвижимость при этом не учитывались.

Улан-Удэ оказался на четвёртом месте среди городов, где выгоднее всего сдавать недавно приобретённые «квадраты» на первичке. Аренда в столице Бурятии, если верить данным портала, обойдётся в среднем в 33 714 рублей, новая квартира – в 6 миллионов 222 тысячи 813 рублей, а окупятся траты через 15 лет и 4 месяца. Жильё на вторичке «отобьётся» за 14 лет и 9 месяцев при ценнике в 6 миллионов 19 тысяч рублей.

В соседней Чите (19 место) за апартаменты в новостройке просят 7 миллионов 280 тысяч, в старом доме – 6 миллионов 834 тысячи. Учитывая, что аренда там – примерно 32 259 рублей в месяц, жильё окупится через 18 лет и 8 месяцев и 17 лет и 7 месяцев соответственно. Иркутянам (столица Приангарья – на 44 месте) потребуется 21 с половиной год и 18 лет при стоимости квартир в 8 миллионов 43 тысячи рублей и 6 миллионов 684 тысячи и плате за съёмную квартиру в 31 тысячу рублей.

В среднем по России доходность на первичке оценили в 4,8%, а «отбиваются» затраты за 20 лет и 8 месяцев. На вторичном рынке эти показатели составляют 5,6% и 17 лет и 9 месяцев. То есть старые квартиры «приносят» своим хозяева больше.

- Мы проводили подобное исследование год назад и с тех пор доходность квартир в целом увеличилась на 0,1% и в новостройках, и во «вторичке», а срок окупаемости чуть-чуть сократился, – пояснил генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко. – Дело в том, что рост ставок по аренде опередил повышение цен на сами квартиры. Общая тенденция прослеживается и в Москве: столичные новостройки стали доходнее на 0,2%, а жильё на вторичном рынке – на 0,1%.
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