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В Бурятии северяне боятся остаться без зубов

В Бурятии северяне боятся остаться без зубов
Общество,  Фото:Pixabay.com
Люди не успевают попасть на приём к заезжему стоматологу

Жители Северо-Байкальского района крайне недовольны графиком работы стоматолога, который бывает там наездами. Сельчане заявили, что он лишь раз в неделю – по четвергам – приезжает в посёлок Новый Уоян.

- Приём ведёт с 10:30 утра плюс час на обед. И на электричку вечернюю врачу надо успеть, естественно. Запись большая – не прорваться. Если встать в живую очередь, можно с утра простоять и не попасть даже с острой болью, – жалуются люди в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».

Они хотят, чтобы дантист принимал хотя бы дважды в неделю. Самим ездить к нему накладно – дорога в оба конца обойдётся в 1000 рублей, а то и больше, если лечение, к примеру, потребуется ребёнку.

- Эти затраты никто не компенсирует. В итоге дети запускают зубы с детства. Жителям Нижнеангарска проще – можно в Северобайкальск съездить. Это и быстрее, чем нам, и маршрутка дешевле. Почему к жителям Нового Уояна такое отношение? Пока к врачу попадёшь, останешься без зубов, – негодуют северяне.

На приём к стоматологу в Новый Уоян к тому же рвутся пациенты из посёлков Уоян, Янчукан и Кумора. Сельчане призвали хоть как-то решить проблему. Главный врач Нижнеангарской ЦРБ Галина Мешкова признала, что она действительно серьёзная.

- Решить её нам пока не удаётся по ряду причин. Ждём выхода стоматолога из декретного отпуска. Летом после окончания вуза вернётся наш целевик. Но на сегодня такая картина, – заявила руководитель медучреждения. 
стоматология врачи медицинская помощь

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