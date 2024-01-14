Сельчан в Бурятии одолели ночные стритрейсеры



Жители Турунтаево не спят по ночам из-за любителей погонять по улицам. Лишившиеся всякого покоя люди поинтересовались в группе «Прибайкалье-инфо.24/7», почему никто не патрулирует село в это время.



- Стритрейсеры по полночи газуют на своих автомобилях или машинах родителей на площади в Турунтаево и у супермаркета. А летом и того хуже – к ним подключаются байкеры. Отдохнуть после рабочего дня вообще невозможно, – отметили сельчане и призвали сотрудников ГИБДД принять меры.



Автоинспекторы пообещали уже в ближайшее время организовать патрулирование. Особое внимание уделят водителям, которые нарушают общественный порядок в ночное время в центре села.

