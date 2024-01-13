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Эко-игру улан-удэнской школьницы представили на ВДХН

Эко-игру улан-удэнской школьницы представили на ВДХН
Общество,  Фото:телеграм-канал Марины Дамдиновой
Игра понравилась детям

На выставке-форуме «Россия - страна возможностей» в Москве на ВДНХ Бурприроднадзор презентовал экологическую игру «Дети Za экологию».

По словам руководителя Бурприроднадзора Марины Дамдиновой, ребята активно участвовали в игре.

- Дети давали интересные предложения и задумки, даже предложили для сохранения животного мира и природы создать предпринимательский фонд, платежи в который можно направлять на природоохранные цели! Нам эта идея очень импонирует! Вот такие талантливые и мудрые дети растут в нашей стране! Мы уверены, что будущее экологии в надёжных руках! – написала Марина Дамдинова в своём телеграм-канале.

Она поблагодарила автора игры - ученицу улан-удэнской гимназии №33 - за уникальную идею.

игра природа экология

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