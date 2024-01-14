Жителям Бурятии подсовывают фальшивые купюры



В Бурятии могут орудовать аферисты, которые предлагают «обменять» старые банкноты на новые, якобы выпущенные в 2022 и 2023 годах. На самом деле людям просто подсовывают фальшивые деньги.



Как выяснилось, злоумышленники, которые представляются сотрудниками социальных служб, приходят к жертвам прямо домой.



- Есть даже случаи квартирных краж, совершённых под видом «обмена» денег, – сообщает «Бурятия-инфо.24/7» со ссылкой на МВД по РБ.



На самом деле обновлённые банкноты – 100 и 5000 рублей – поступают в оборот постепенно. Старые не нужно обменивать на них специально – и те, и другие будут находиться в обращении одновременно. Жителей республики призвали быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.