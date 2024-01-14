В Бурятии призывник пытался откосить от армии через суд



В итоге в удовлетворении иска призывнику отказали. При рассмотрении дела служители Фемиды пришли к выводу, что комиссия оформила своё решение протоколом в установленном законом порядке, изложила в нём данные объективного и диагностического исследования, а врачебная комиссия приняла по внимание все медицинские документы о состоянии здоровья парня при определении категории годности к службе.



Никакие справки и документы, свидетельствующие о наличии у него заболеваний, сельчанин не предоставил, потому и не было оснований дать ему другую категорию или направить на допобследование в амбулаторных или стационарных условиях. Решение суда ещё не вступило в законную силу, сообщили на официальной странице судов общей юрисдискции Бурятии во «ВКонтакте».



Житель Заиграевского района дошёл до суда, чтобы освободиться от армии. Сельчанин подал иск, в котором попросил признать незаконным решение о его призыве на военную службу и отменить повестку для отправки к месту её прохождения.Заиграевец заявил, что призывная комиссия проигнорировала его жалобы на состояние здоровья, хотя у него есть заболевания, препятствующие службе в армии. После медицинского освидетельствования сельчанина признали годным с незначительными ограничениями (категория «В»). Однако сам молодой человек высказал уверенность, что сотрудники военного комиссариата были обязаны направить его на обследование, поскольку не вправе ставить диагнозы самостоятельно.