В Бурятии по-зимнему тепло

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ -16 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, в воскресенье, 14 января, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём -16,-21, местами -23,-28, по южному побережью Байкала, крайнему югу -10,-15.



В Улан-Удэ снег обойдёт стороной. Восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Днём 16-18 градусов мороза.



