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В Бурятии по-зимнему тепло

В Бурятии по-зимнему тепло
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ -16 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, в воскресенье, 14 января, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём -16,-21, местами -23,-28, по южному побережью Байкала, крайнему югу -10,-15.

В Улан-Удэ снег обойдёт стороной. Восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Днём 16-18 градусов мороза.

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