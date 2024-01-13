Встреча прошла в Москве
Начальник главного военно-политического управления Росгвардии генерал-майор Денис Ермаков и руководитель постоянного представительства Буддийской традиционной Сангхи России в Москве Дид Хамбо Лама Даши-Нимы Содномдоржиев в ходе рабочей встречи обсудили вопросы духовно-нравственного воспитания и духовного окормления военнослужащих и сотрудников Росгвардии буддистского вероисповедания.
Дид Хамбо Лама Даши-Нимы Содномдоржиев, являющийся членом комиссии по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Общественной палаты Российской Федерации, поделился опытом работы с молодёжью и верующими военнослужащими и сотрудниками ведомства, в том числе выполняющими задачи в ходе специальной военной операции, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии.
В Росгвардии состоялась встреча с представителем буддистского духовенства
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