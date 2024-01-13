Иностранец нарушил срок временного пребывания в стране
Десять лет назад, 29 января 2014 года, гражданина Узбекистана в безвизовом порядке въехал в Россию через контрольно-пропускной пункт и получил миграционную карту. В Заиграевском районе Бурятии он мог находиться 90 суток, то есть до 29 апреля 2014 года. Однако он этого не сделал, и не принял мер по продлению своего срока временного пребывания.
- Суд назначил гражданину Узбекистана наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации, - сообщает пресс-служба Заиграевского районного суда.
Постановление в законную силу не вступило.
Гражданина Узбекистана, жившего незаконно 10 лет, выдворили из Бурятии
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