Гражданина Узбекистана, жившего незаконно 10 лет, выдворили из Бурятии

Иностранец нарушил срок временного пребывания в стране



Десять лет назад, 29 января 2014 года, гражданина Узбекистана в безвизовом порядке въехал в Россию через контрольно-пропускной пункт и получил миграционную карту. В Заиграевском районе Бурятии он мог находиться 90 суток, то есть до 29 апреля 2014 года. Однако он этого не сделал, и не принял мер по продлению своего срока временного пребывания.



- Суд назначил гражданину Узбекистана наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации, - сообщает пресс-служба Заиграевского районного суда.



Постановление в законную силу не вступило.

