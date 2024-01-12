Россельхознадзор предоставил данные за прошедший год
В 2023 году управление Россельхознадзора в Бурятии проконтролировало вывоз 340022 куб. м лесоматериалов в Китай и Монголию. При внутрироссийских перевозках проконтролированный объём лесоматериалов составил 19820 куб. м.
- Государственными инспекторами проведён досмотр каждой партии вывозимой за пределы региона подкарантинной продукции, в рамках которого отобрано 10 444 образцов для лабораторных исследований на наличие карантинных вредных организмов. В результате проведённых экспертиз в испытательных лабораториях Байкальского филиала ФГБУ «ВНИИКР» и Иркутского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» выявлено 127 случаев обнаружения карантинных организмов (малый чёрный еловый усач, большой чёрный еловый усач, чёрный сосновый усач), - сообщили в пресс-службе управления.
При оказании государственных услуг на каждую партию лесоматериалов надзорным ведомством оформлено 6017 сертификатов (5449 фитосанитарных и 568 карантинных).
Из Бурятии в Монголию и Китай отправлено более 340 тысяч кубометров древесины
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