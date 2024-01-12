Иркутская зоогалерея до весны запаслась ёлочками

Новогодние деревья установили в вольерах



В Иркутской зоогалерее объявили об окончании сбора б/у новогодних ёлочек. По словам сотрудников, запасов деревьев «хватит до самой весны», а с потеплением они и вовсе станут непригодными для использования в вольерах у животных.



- А пока, до самого конца зимы, можно наблюдать за тем, как наши питомцы знакомятся с хвойными деревьями. Кто-то побаивается, кто-то играет и веселится среди колючих веточек, а кто-то и на зуб с удовольствием пробует. Кутуша очень любознательна. Вместе с Балу, о которой ролик с ёлочкой уже был, они с удовольствием изучают новую душистую деталь интерьера, - поделились сотрудники зоопарка.



Для животных принимали только те деревья, которые не продали на ёлочных базарах. «Эти ёлочки свежие, качественные, без сухих иголок и следов праздника. Как раз то, что нужно», объяснили в зоопарке.



