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В двух сёлах Бурятии борются с наледными водами

В двух сёлах Бурятии борются с наледными водами
Общество,  Фото:администрация Тарбагатайского района
На днях здесь ввели режим повышенной готовности

В селе Тарбагатай и посёлке Николаевский идут работы по ликвидации угрозы подтопления, сообщили в администрации Тарбагатайского района Бурятии.

11 января в Тарбагатае с помощью спецтехники была сделана насыпь изо льда протяжённостью в 300 метров. Её возвели вдоль реки Тарбагатайка вблизи улицы Строительная. В посёлке Николаевский вдоль реки Воровка была отсыпана береговая линия длиной в 70 метров и высотой в 1 метр.


- Насыпь была сделана, чтобы вода со стороны реки не вышла на дорогу, и местные жители имели возможность проезжать. 12 января запланирована отсыпка дороги от наледи, чтобы не было скользко. На сегодняшний день ледорезная техника работает в Заиграевском районе. Мы следующие на очереди. Как только там закончатся работы, техника приедет к нам. Запланированы ледорезные работы по устройству водопропускных каналов по руслу рек, - прокомментировала начальник отдела ГО и ЧС Тарбагатайской районной администрации Людмила Асташова.


Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в этих сёлах ввели режим повышенной готовности из-за выхода наледных вод на реках Куйтунка и Воровка.

налед

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