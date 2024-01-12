Им стал малыш из семьи жителей Могсохона
Первый малыш этого года в Кижингинском районе Бурятии появился в роддоме центральной районной больницы 6 января. Новорождённый – мальчик, настоящий богатырь. Его вес составляет 3840 г, а рост 55 см.
Родители малыша Базар и Сэсэгма из села Могсохон рассказали, что ребёнок чувствует себя хорошо. Имя пока новорождённому не дали.
- Мальчик стал третьим ребёнком в семье после двух дочерей, - сообщили в администрации района.
В Кижингинском районе Бурятии рассказали о первом ребёнке 2024 года
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