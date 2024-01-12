Соревнования проведут на Верхней Берёзовке
20 января в столице Бурятии пройдёт открытое первенство города Улан-Удэ по спортивному ориентированию на лыжах «Зимний морозец - 2024». Соревнования станут четвёртым этапом кубка республики по ориентированию на лыжах этого года.
Ареной первенства выбрана поляна возле центра восточной медицины на Верхней Берёзовке. Соревнования проведут в дисциплине «лыжная гонка – классика». Участие могут принять следующие группы:
- Юноши и девушки до 13 лет и младше;
- Юноши и девушки до 15 лет;
- Юноши и девушки до 18 лет;
- Мужчины и женщины 2004 г.р. и старше;
- Мужчины и женщины 1984 г.р. и старше;
- Мужчины и женщины 1974 г.р. и старше;
- Мужчины и женщины 1964 г.р. и старше;
- «Новички».
Предварительная регистрация на онлайн-сервисе «Orgeo» завершится в 18:00 18 января. Об этом сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ состоится открытое первенство по ориентированию на лыжах
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