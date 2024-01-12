В Улан-Удэ состоится открытое первенство по ориентированию на лыжах

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Соревнования проведут на Верхней Берёзовке



20 января в столице Бурятии пройдёт открытое первенство города Улан-Удэ по спортивному ориентированию на лыжах «Зимний морозец - 2024». Соревнования станут четвёртым этапом кубка республики по ориентированию на лыжах этого года.



Ареной первенства выбрана поляна возле центра восточной медицины на Верхней Берёзовке. Соревнования проведут в дисциплине «лыжная гонка – классика». Участие могут принять следующие группы:

- Юноши и девушки до 13 лет и младше;

- Юноши и девушки до 15 лет;

- Юноши и девушки до 18 лет;

- Мужчины и женщины 2004 г.р. и старше;

- Мужчины и женщины 1984 г.р. и старше;

- Мужчины и женщины 1974 г.р. и старше;

- Мужчины и женщины 1964 г.р. и старше;

- «Новички».



Предварительная регистрация на онлайн-сервисе «Orgeo» завершится в 18:00 18 января. Об этом сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».



Возрастное ограничение: 0+.

