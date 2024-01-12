Охотникам следует возвратить разрешения до 20 января
10 января в Бурятии закрыт сезон охоты на добычу благородного оленя, лося и косули сибирской. Возврат разрешений охотникам необходимо осуществить в 10-дневный срок, то есть до 20 января этого года.
- Гражданин, не направивший сведения о добытых охотничьих ресурсах в сроки, предусмотренные ранее выданным разрешением, в автоматическом режиме программой ГИС «Охота Республики Бурятия» будет лишён возможности получить разрешение на охоту в течении года при подаче заявлений на получение такой услуги, - заявили в Бурприроднадзоре.
Возврат разрешений осуществляется по месту их получения. Если разрешения выписаны на территорию общедоступных охотугодий, то возврат осуществляется в Бурприроднадзор. Если разрешение получено в закреплённых охотугодьях, то возврат необходимо осуществлять юридическому лицу, у которого оно было получено.
В Бурятии завершён сезон охоты на оленей
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