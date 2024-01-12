В сельской школе в Бурятии из-за сильных морозов перенесли уроки

Они начнутся в 11 утра



Утром 12 января температура в баунтовском селе Романовка опустилась до -37 градусов. Из-за этого уроки в местной СОШ решили перенести. Они начнутся в 11:00, сообщает «Баунт-инфо.24/7».



Местным жителям напомнили: учитывая, что температура в разных микрорайонах одного и того же поселения разная, родители сами вправе решать, отправлять ли ребёнка в школу. Главное – заранее предупредить об этом классного руководителя.

