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В сельской школе в Бурятии из-за сильных морозов перенесли уроки

В сельской школе в Бурятии из-за сильных морозов перенесли уроки
Общество,  Фото:pixabay.com
Они начнутся в 11 утра

Утром 12 января температура в баунтовском селе Романовка опустилась до -37 градусов. Из-за этого уроки в местной СОШ решили перенести. Они начнутся в 11:00, сообщает «Баунт-инфо.24/7».

Местным жителям напомнили: учитывая, что температура в разных микрорайонах одного и того же поселения разная, родители сами вправе решать, отправлять ли ребёнка в школу. Главное – заранее предупредить об этом классного руководителя.
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