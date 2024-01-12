Шахматистка Бурятии стали победителем всероссийского фестиваля

В Москве прошёл этап детского кубка России



10 января в Москве завершился всероссийский фестиваль «Проходная пешка». Турнир стал этапом кубка России по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет «Умные дети - сильная Россия». В этом году борьбу за кубки, медали, дипломы, денежные призы и зачётные очки вели 193 юных шахматиста из 25 регионов России.



Победителем фестиваля среди девочек до 13 лет стала представительница Бурятии Софья У. Помимо этого, в рамках этапа 7 января состоялся праздничный блицтурнир среди детей, в котором приняло участие более 70 юных шахматистов и всех желающих. В подгруппе «В», в которой играли участники 2010-2013 гг.р. Софья заняла первое место среди девушек. Об этом сообщает федерация шахмат России.

