А обвинили в этом почему-то директора СОШ
Жители мухоршибирского села Харашибирь озаботились внешним видом учеников местной СОШ. Они заявили, что дети ходят на занятия «как попало» и задались вопросом, следит ли за тем, как они одеваются, руководитель учебного заведения. «Форма вообще отсутствует», – написали сельчане в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
Директор Харашибирской СОШ Лариса Чулкова отметила, что этот вопрос поднимают на родительских собраниях в конце каждого учебного года.
- Родители единогласно голосуют за соблюдение формы, – подчеркнула Лариса Чулкова. – В СОШ имеется соответствующий локальный акт, с которым ознакомлены под роспись все учащиеся. Но, несмотря на требования администрации и классного руководителя, некоторые ребята приходят в спортивной одежде. Это говорит о том, что нет контроля со стороны родителей/
«Форма отсутствует»: В селе Бурятии дети ходят в школу как попало
Общество, Фото:
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