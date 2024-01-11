В Улан-Удэ на три часа отключат холодную воду

Запланированы восстановительные работы



В пятницу, 12 января, в Октябрьском районе Улан-Удэ отключат холодную воду. Причина – плановые восстановительные работы на водопроводной сети по улице Трубачеева, 12.



Работы запланированы с 14:00 до 17:00.



Под отключение попадают потребители по следующим адресам:



- ул. Трубачеева, 10, 12, 14,

- ул. Трубачеева, 24, СДЮШОР №9,

- ул. Широких-Полянского, 17, гостевой дом,

- ул. Широких-Полянского, 17а, ООО «Митра ТК»,

- ул. Широких-Полянского, 7, 7а/1, управление службы судебных приставов,

- жилые дома частного сектора по ул. Подкаменская,

- ул. Широких-Полянского, 15, 17, 18,

- жилые дома частного сектора по ул. Красногвардейская,

- детсад «Золотой ключик, ул. Загородная, 16.



В МУП «Водоканал» сообщают, что будет организован подвоз воды. Узнать время прибытия машины, уточнить информацию о её местонахождении можно по телефонам диспетчерской службы предприятия: 44-00-00, 44-10-33.

