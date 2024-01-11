Запланированы восстановительные работы
В пятницу, 12 января, в Октябрьском районе Улан-Удэ отключат холодную воду. Причина – плановые восстановительные работы на водопроводной сети по улице Трубачеева, 12.
Работы запланированы с 14:00 до 17:00.
Под отключение попадают потребители по следующим адресам:
- ул. Трубачеева, 10, 12, 14,
- ул. Трубачеева, 24, СДЮШОР №9,
- ул. Широких-Полянского, 17, гостевой дом,
- ул. Широких-Полянского, 17а, ООО «Митра ТК»,
- ул. Широких-Полянского, 7, 7а/1, управление службы судебных приставов,
- жилые дома частного сектора по ул. Подкаменская,
- ул. Широких-Полянского, 15, 17, 18,
- жилые дома частного сектора по ул. Красногвардейская,
- детсад «Золотой ключик, ул. Загородная, 16.
В МУП «Водоканал» сообщают, что будет организован подвоз воды. Узнать время прибытия машины, уточнить информацию о её местонахождении можно по телефонам диспетчерской службы предприятия: 44-00-00, 44-10-33.
В Улан-Удэ на три часа отключат холодную воду
Общество, Фото:
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