В новогодние праздники в больницу попали улан-удэнцы после драки в клубе

Общество, Фото: РКБ имени Семашко

Также были те, у кого алкоголь вызвал приступ эпилепсии



В республиканской клинической больнице имени Семашко в Улан-Удэ подвели итоги новогодних праздников. С 31 декабря по 8 января за экстренной помощью обратились 1 017 человек. 209 из них госпитализировали, в том числе 43 в тяжёлом состоянии.



- К сожалению, причиной многих обращений стало злоупотребление алкоголем. Так, поступали молодые люди, которые получили травмы при драке в ночных клубах. По линии скорой медицинской помощи привозили людей с тяжелейшими алкогольными отравлениями, а к неврологам обращались пациенты, у которых алкоголь спровоцировал приступы эпилепсии, - рассказали в больнице.



Медики напомнили, что безопасной дозы алкоголя не существует, а последствия давно известны – повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, болезней печени, центральной нервной системы, снижение иммунитета, а также увеличение веса, бессонница, депрессия.

