11 января

10 января

Популярное

В новогодние праздники в больницу попали улан-удэнцы после драки в клубе

В новогодние праздники в больницу попали улан-удэнцы после драки в клубе
Общество,  Фото:РКБ имени Семашко
Также были те, у кого алкоголь вызвал приступ эпилепсии

В республиканской клинической больнице имени Семашко в Улан-Удэ подвели итоги новогодних праздников. С 31 декабря по 8 января за экстренной помощью обратились 1 017 человек. 209 из них госпитализировали, в том числе 43 в тяжёлом состоянии.

- К сожалению, причиной многих обращений стало злоупотребление алкоголем. Так, поступали молодые люди, которые получили травмы при драке в ночных клубах. По линии скорой медицинской помощи привозили людей с тяжелейшими алкогольными отравлениями, а к неврологам обращались пациенты, у которых алкоголь спровоцировал приступы эпилепсии, - рассказали в больнице.

Медики напомнили, что безопасной дозы алкоголя не существует, а последствия давно известны – повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, болезней печени, центральной нервной системы, снижение иммунитета, а также увеличение веса, бессонница, депрессия.
больница

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ на три часа отключат холодную воду
В Улан-Удэ на три часа отключат холодную воду
Общество, 11.01.2024
Запланированы восстановительные работы
В райцентре Бурятии раскритиковали комнату для младенцев в поликлинике
В райцентре Бурятии раскритиковали комнату для младенцев в поликлинике
Общество, 11.01.2024
Кяхтинцам не понравилось, что там нет помойного ведра
В новогодние праздники в больницу попали улан-удэнцы после драки в клубе
В новогодние праздники в больницу попали улан-удэнцы после драки в клубе
Общество, 11.01.2024
Также были те, у кого алкоголь вызвал приступ эпилепсии
Лама из Бурятии рассказал о страшной расплате за неблагодарность
Лама из Бурятии рассказал о страшной расплате за неблагодарность
Общество, 11.01.2024
Она может обернуться мизерной зарплатой и зависимостью от другого человека
Снег в столице Бурятии вывозят КамАЗами
Снег в столице Бурятии вывозят КамАЗами
Общество, 11.01.2024
В городе вовсю разгребают последствия осадков
В Бурятии прогульщица пыталась через суд вернуть работу
В Бурятии прогульщица пыталась через суд вернуть работу
Общество, 11.01.2024
Стороны заключили мировое соглашение
35 жителей Бурятии в этом году отметят вековой юбилей
35 жителей Бурятии в этом году отметят вековой юбилей
Общество, 11.01.2024
44 человека уже достигли возраста 100 лет и выше
В Бурятии навестили 97-летнюю труженицу тыла
В Бурятии навестили 97-летнюю труженицу тыла
Общество, 11.01.2024
Ирина Арсентьевна бодро и радушно встретила отставных офицеров
В Бурятии не смогли вовремя убрать свалку
В Бурятии не смогли вовремя убрать свалку
Общество, 11.01.2024
Руководителя организации оштрафовали на полмиллиона рублей
В столице Бурятии погасли светофоры
В столице Бурятии погасли светофоры
Общество, 11.01.2024
Они перестали работать сразу на нескольких остановках
Жителей Бурятии припугнули гонконгским гриппом
Жителей Бурятии припугнули гонконгским гриппом
Общество, 11.01.2024
Он всё сильнее набирает обороты в республике
В Бурятии любитель пьяной езды лишился своих «Жигулей»
В Бурятии любитель пьяной езды лишился своих «Жигулей»
Общество, 11.01.2024
Мужчина сел за руль, будучи лишённым водительских прав

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^