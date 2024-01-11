Также были те, у кого алкоголь вызвал приступ эпилепсии
В республиканской клинической больнице имени Семашко в Улан-Удэ подвели итоги новогодних праздников. С 31 декабря по 8 января за экстренной помощью обратились 1 017 человек. 209 из них госпитализировали, в том числе 43 в тяжёлом состоянии.
- К сожалению, причиной многих обращений стало злоупотребление алкоголем. Так, поступали молодые люди, которые получили травмы при драке в ночных клубах. По линии скорой медицинской помощи привозили людей с тяжелейшими алкогольными отравлениями, а к неврологам обращались пациенты, у которых алкоголь спровоцировал приступы эпилепсии, - рассказали в больнице.
Медики напомнили, что безопасной дозы алкоголя не существует, а последствия давно известны – повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, болезней печени, центральной нервной системы, снижение иммунитета, а также увеличение веса, бессонница, депрессия.
В новогодние праздники в больницу попали улан-удэнцы после драки в клубе
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