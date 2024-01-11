В райцентре Бурятии раскритиковали комнату для младенцев в поликлинике

Кяхтинцам не понравилось, что там нет помойного ведра
Жители Кяхты поинтересовались, почему комнату для кормления детей в поликлинике при ЦРБ на улице Ленина «недоработали». Они заявили в группе «Кяхта-инфо.24/7», что там нет мусорного ведра и мойки. А ещё люди жалуются на холод в самом медучреждении.
В центральной районной больнице сообщили, что ведро уже поставили. Пациентов поблагодарили за то, что они помогают сделать работу «лучше». Прокомментировали там и заявления о низкой температуре, отметив, что мониторинг ведётся ежедневно.
- Температурный режим в ЦРБ, в том числе – в детской поликлинике – в течение всего зимнего периода составляет 22-23°, в комнате для кормления детей – 23 градуса, – добавили в больнице.
Запланированы восстановительные работы
Кяхтинцам не понравилось, что там нет помойного ведра
Из них делают мульчу
Также были те, у кого алкоголь вызвал приступ эпилепсии
Она может обернуться мизерной зарплатой и зависимостью от другого человека
В городе вовсю разгребают последствия осадков
Стороны заключили мировое соглашение
Свадьба состоялась 9 января
44 человека уже достигли возраста 100 лет и выше
Инцидент произошёл в новогодние праздники
Ирина Арсентьевна бодро и радушно встретила отставных офицеров
Руководителя организации оштрафовали на полмиллиона рублей
Они перестали работать сразу на нескольких остановках
Он всё сильнее набирает обороты в республике
Мужчина сел за руль, будучи лишённым водительских прав