В райцентре Бурятии раскритиковали комнату для младенцев в поликлинике



Жители Кяхты поинтересовались, почему комнату для кормления детей в поликлинике при ЦРБ на улице Ленина «недоработали». Они заявили в группе «Кяхта-инфо.24/7», что там нет мусорного ведра и мойки. А ещё люди жалуются на холод в самом медучреждении.



В центральной районной больнице сообщили, что ведро уже поставили. Пациентов поблагодарили за то, что они помогают сделать работу «лучше». Прокомментировали там и заявления о низкой температуре, отметив, что мониторинг ведётся ежедневно.



- Температурный режим в ЦРБ, в том числе – в детской поликлинике – в течение всего зимнего периода составляет 22-23°, в комнате для кормления детей – 23 градуса, – добавили в больнице.