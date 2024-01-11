В Бурятии прогульщица пыталась через суд вернуть работу

Стороны заключили мировое соглашение
В Бичурский районный суд обратилась уволенная сотрудница детского сада. Она не согласилась с приказом об увольнении, просила восстановить её в должности и взыскать заработную плату за время вынужденного прогула.
Также она просила отменить приказы о наложении на неё дисциплинарных взысканий в виде выговора и возместить ей моральный вред в размере 10 000 рублей.
Установлено, что женщина работала в детсаду с 1 декабря 2011 года. 30 октября 2023 года её уволили за неоднократное неисполнение без уважительных причин своих трудовых обязанностей.
В суде между сторонами было заключено мировое соглашение.
- По условиям соглашения уволенная сотрудница отказалась от заявленных требований, а заведующая изменила формулировку увольнения - на увольнение по собственному желанию, выплатила истцу 47,5 тысяч рублей в счёт компенсации времени вынужденного прогула, - сообщает пресс-служба Бичурского районного суда.
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