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В Бурятии прогульщица пыталась через суд вернуть работу

В Бурятии прогульщица пыталась через суд вернуть работу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Стороны заключили мировое соглашение

В Бичурский районный суд обратилась уволенная сотрудница детского сада. Она не согласилась с приказом об увольнении, просила восстановить её в должности и взыскать заработную плату за время вынужденного прогула.

Также она просила отменить приказы о наложении на неё дисциплинарных взысканий в виде выговора и возместить ей моральный вред в размере 10 000 рублей.

Установлено, что женщина работала в детсаду с 1 декабря 2011 года. 30 октября 2023 года её уволили за неоднократное неисполнение без уважительных причин своих трудовых обязанностей.

В суде между сторонами было заключено мировое соглашение.

- По условиям соглашения уволенная сотрудница отказалась от заявленных требований, а заведующая изменила формулировку увольнения - на увольнение по собственному желанию, выплатила истцу 47,5 тысяч рублей в счёт компенсации времени вынужденного прогула, - сообщает пресс-служба Бичурского районного суда.


увольнение

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