Свадьба состоялась 9 января
В Бичурском районе Бурятии зарегистрировали первых молодожёнов 2024 года.
Церемония бракосочетания Алексея и Галины состоялась 9 января.
- Бичурский отдел ЗАГЗ от всей души поздравил супругов с днём бракосочетания! Пожелали радости в семейной жизни и огромного счастья! – говорится в сообщении администрации района.
В Бичурском районе Бурятии зарегистрировали первых молодожёнов 2024 года
Общество, Фото:
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