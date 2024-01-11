В Забайкалье осуждённым пытались закинуть телефон, карты, наушники и дрожжи

Инцидент произошёл в новогодние праздники



В новогодние праздники сотрудники исправительной колонии №7 в посёлке Оловянная Забайкальского края предотвратили попытку передачи запрещённых предметов.



- В вечернее время часовой поста учреждения сообщил о неизвестном лице, приближающемся к внешнему ограждению запретной зоны. Сотрудники дежурной смены оперативно выдвинулись в предполагаемое место совершения переброса, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Забайкальскому краю.



В ходе обследования внутренней зоны сотрудники обнаружили и изъяли пять свёртков, обмотанных липкой лентой. В них лежали «подарки» для осуждённых - сотовый телефон, колода игральных карт, зарядное устройство и наушники, а также 300 гр дрожжей.



Проводится служебная проверка.



Справка:



Ответственность за доставку запрещённых к хранению осуждёнными предметов предусмотрена ст.19.12 КоАП РФ и влечёт наложение административного штрафа в размере от трёх до пяти тысяч рублей.

