В Бурятии навестили 97-летнюю труженицу тыла

Ирина Арсентьевна бодро и радушно встретила отставных офицеров
Ветераны Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте навестили вдову ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Ирину Арсентьевну Балаганскую.
- В свои 97 лет Ирина Арсентьевна бодро и радушно встретила отставных офицеров. Вместе вспомнили интересные моменты из жизни, гости вручили женщине подарки в честь новогодних праздников, - рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Также ветераны транспортной полиции побывали в гостях у коллеги - ветерана Селяковой Людмилы Федоровны, ей вручили подарок. Людмила Федоровна проходила службу старшим инспектором группы ППН ЛОВД на станции Мысовая, на пенсию ушла в звании майора.
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