В столице Бурятии погасли светофоры

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Утром 11 января в Октябрьском районе Улан-Удэ погасло несколько светофоров. Причина тому – аварийное отключение электроэнергии, сообщили в комитете по транспорту городской администрации.
Речь об искусственных регулировщиках на пересечении улицы Калашникова и проспекта Строителей, а также на остановках «БСМП» и «КСК». Неисправности пообещали устранить до 17:00.
Автомобилистов призвали быть внимательнее на этих участках. Все вопросы, связанные с работой светофоров, можно задать, позвонив на горячую линию МКУ «Центр управления ИТС» по номеру 8 (3012) 45-45-53.
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