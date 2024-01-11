В столице Бурятии погасли светофоры



Утром 11 января в Октябрьском районе Улан-Удэ погасло несколько светофоров. Причина тому – аварийное отключение электроэнергии, сообщили в комитете по транспорту городской администрации.



Речь об искусственных регулировщиках на пересечении улицы Калашникова и проспекта Строителей, а также на остановках «БСМП» и «КСК». Неисправности пообещали устранить до 17:00.





Автомобилистов призвали быть внимательнее на этих участках. Все вопросы, связанные с работой светофоров, можно задать, позвонив на горячую линию МКУ «Центр управления ИТС» по номеру 8 (3012) 45-45-53.