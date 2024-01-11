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В столице Бурятии погасли светофоры

В столице Бурятии погасли светофоры
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они перестали работать сразу на нескольких остановках

Утром 11 января в Октябрьском районе Улан-Удэ погасло несколько светофоров. Причина тому – аварийное отключение электроэнергии, сообщили в комитете по транспорту городской администрации.

Речь об искусственных регулировщиках на пересечении улицы Калашникова и проспекта Строителей, а также на остановках «БСМП» и «КСК». Неисправности пообещали устранить до 17:00. 

Автомобилистов призвали быть внимательнее на этих участках. Все вопросы, связанные с работой светофоров, можно задать, позвонив на горячую линию МКУ «Центр управления ИТС» по номеру 8 (3012) 45-45-53.
светофоры дороги

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