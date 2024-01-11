В Улан-Удэ в жертву новой дороге принесли почти 800 деревьев и кустарников



Комитет городского хозяйства выдал порубочный билет и определил компенсацию размером в 331 тысячу рублей. Появится ли дорога в 142 микрорайоне в будущем – пока неизвестно.





В региональном отделении Народного фронта рассказали о странной ситуации со строительством дороги в 142 квартале. Сделать её должны были по программе «Стимул» в рамках комплексной застройки микрорайона. Ради этого, как утверждают общественники, вырубили 769 деревьев и кустарников и даже установили информационный щит.Однако никакой дороги так и не появилось. Удивлённые местные жители сообщили об этом «фронтовикам», а те, в свою очередь, обратились в администрацию Октябрьского района.Там пояснили, что муниципальный контракт на строительство заключили в феврале прошлого года. Деньги на него собирались выделить из местного и федерального бюджетов. Работы оценили в 197 с лишним миллиона рублей. Но федеральный транш не пришёл и потому процесс встал. В августе договор с компанией расторгли, а авансовый платёж ей пришлось вернуть.