В Улан-Удэ врачи спасли малыша от смертельно опасной инфекции

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

За его жизнь боролись 18 дней



В Улан-Удэ врачи инфекционной больницы спасли ребёнка с гемофильной инфекцией. Это опасное инфекционное заболевание малышей, которое развивается практически молниеносно и угрожает жизни. Кроме того, у ребёнка развился гнойный менингит тяжёлой степени. Также у него диагностировали микст-вирусную инфекцию: грипп А, бокавирус, риновирус.



Ребёнка в возрасте одного года трёх месяцев родители привезли в больницу спустя три дня после того, как он заболел. Малыш уже находился в состоянии тяжёлого шока: у него была температура 40 градусов, развились сепсис, острое почечное повреждение, отёк головного мозга, пневмония.



Ребёнка срочно госпитализировали в отделение реанимации, где поместили на аппарат искусственной вентиляции лёгких. Медики 18 дней боролись за жизнь маленького пациента, прилагая все усилия, чтобы спасти малыша от смерти.



- С первых дней была начата мощная антибактериальная терапия, проведены переливания крови и её компонентов. Учитывая тяжесть состояния ребёнка, неоднократно проводились консультации со специалистами Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова (Москва), специалистами детской республиканской клинической больницы: кардиологом, неврологом, пульмонологом. Были проведены перитонеальный диализ, гемодиафильтрация. Используя совместный междисциплинарный подход, мы добились положительного результата в лечении очень сложного клинического случая заболевания, - рассказали в инфекционной больнице.



Сейчас ребёнка уже выписали в реабилитационный центр, где он пройдёт восстановительное лечение.



Медики отмечают, что ребёнок не был вакцинирован, в противном случае таких тяжёлых последствий можно было бы избежать.



- Вакцинация от гемофильной инфекции с 2014 года включена в Национальный календарь профилактических прививок. Прививка ставится всем детям, в том числе недоношенным, по месту жительства в поликлинике. Первичная вакцинация состоит из трёх прививок, начиная с первого полугодия жизни. Ревакцинация проводится на втором году жизни, - отметили в больнице.

