В Бурятии с сельчан требуют «косарь» за молотоотбойник

Людям приходится платить за инструмент, деньги на который собирали всем миром
Жители мухоршибирского села Гашей пожаловались, что им приходится каждый раз выкладывать 1000 рублей, чтобы попользоваться молотоотбойником. Дело в том, что деньги на инструмент, по словам местных, собирали «всем народом». «На руки его не дают! Правильно ли это?», – полюбопытствовали сельчане в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
Глава сельского поселения «Цолгинское» Марина Дардаева подтвердила, что такой молотоотбойник в самом деле приобрели. И объяснила, почему с людей взимают деньги.
- 1000 рублей собирается на покупку масла и бензина для отбойника, а также для приобретения лопат, топора, лома и т. д, – отметила она.
По словам Марины Дардаевой, инициатором выступила депутат поселения. А сам инструмент сейчас хранится у старосты Гашея.
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