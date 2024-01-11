В Бурятии с сельчан требуют «косарь» за молотоотбойник



Жители мухоршибирского села Гашей пожаловались, что им приходится каждый раз выкладывать 1000 рублей, чтобы попользоваться молотоотбойником. Дело в том, что деньги на инструмент, по словам местных, собирали «всем народом». «На руки его не дают! Правильно ли это?», – полюбопытствовали сельчане в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».



Глава сельского поселения «Цолгинское» Марина Дардаева подтвердила, что такой молотоотбойник в самом деле приобрели. И объяснила, почему с людей взимают деньги.



- 1000 рублей собирается на покупку масла и бензина для отбойника, а также для приобретения лопат, топора, лома и т. д, – отметила она.



По словам Марины Дардаевой, инициатором выступила депутат поселения. А сам инструмент сейчас хранится у старосты Гашея.

