В Бурятии жители райцентра пожаловались на резко подорожавшее такси



Жителей еравнинского села Сосново-Озёрское возмутили внезапно взлетевшие цены на поездки такси. Люди поинтересовались в группе «Еравна-инфо.24/7», кто их устанавливает и отслеживает.



- Почему произошло такое резкое повышение тарифов? У всех ли есть лицензии на перевозку людей? Кто-нибудь контролирует это или нет? – вопрошают сельчане. – Вопрос не самим таксистам, а органам, которые должны за этим следить – если таковые есть.



В Минтрансе РБ заявили: тарифы формируются в рамках свободной рыночной конкуренции самими перевозчиками. То есть государство их никак не регулирует. А в управлении ГИБДД по Бурятии пояснили: если водитель осуществляет перевозку пассажиров без соответствующих документов, его могут привлечь к административной ответственности по части 2.1 статьи 12.3 КоАП РФ. За подобные нарушения грозит штраф размером в 5 тысяч рублей.





