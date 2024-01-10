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В Бурятии жители райцентра пожаловались на резко подорожавшее такси

В Бурятии жители райцентра пожаловались на резко подорожавшее такси
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они призвали надзорные органы взяться за перевозчиков

Жителей еравнинского села Сосново-Озёрское возмутили внезапно взлетевшие цены на поездки такси. Люди поинтересовались в группе «Еравна-инфо.24/7», кто их устанавливает и отслеживает.

- Почему произошло такое резкое повышение тарифов? У всех ли есть лицензии на перевозку людей? Кто-нибудь контролирует это или нет? – вопрошают сельчане. – Вопрос не самим таксистам, а органам, которые должны за этим следить – если таковые есть.

В Минтрансе РБ заявили: тарифы формируются в рамках свободной рыночной конкуренции самими перевозчиками. То есть государство их никак не регулирует. А в управлении ГИБДД по Бурятии пояснили: если водитель осуществляет перевозку пассажиров без соответствующих документов, его могут привлечь к административной ответственности по части 2.1 статьи 12.3 КоАП РФ. За подобные нарушения грозит штраф размером в 5 тысяч рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», c наступлением сильных морозов в Бурятии взвинтили цены на такси. В холода услуги водителей машин с «шашечками» становятся настоящей роскошью. К примеру, в Северобайкальске за поездку по городу в декабре просили 14 с лишним тысяч рублей, хотя местные жители не исключают, что в приложении службы заказа просто произошёл какой-то сбой.

Другой агрегатор за поездку по детскому тарифу – то есть с ребёнком – выставил улан-удэнцам восемь сотен. Об этом рассказывали паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».

- Вы что там, совсем очумели? Я, конечно, понимаю, что спрос рождает предложение и, соответственно, повышение цен. Но чтобы так. За окном – минус 33 градуса, время – 8:15, детский тариф – 835 рублей, – говорилось в посте, размещённом в группе.

Впрочем, судя по другим записям, водители подолгу не берут заявки даже без детей. «Утром не могла вызвать такси до площади Советов – даже за 700 рублей не дождалась. Реально невозможно никуда уехать», – поделилась ещё одна подписчица. Шофёры, по словам горожан, откликаются, только когда они сами в несколько раз увеличивают через мобильные приложения стоимость – тогда есть хоть какие-то шансы, что заветный автомобиль прибудет быстрее.

А вскоре в том же сообществе заявили, что с таксистами действительно «нужно что-то делать», к примеру – устраивать им тотальные проверки.
такси тарифы

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