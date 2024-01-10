Чемпионат Бурятии провели на оригинальной хоккейной коробке

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7-8 января на стадионе села Новая Брянь в Заиграевском районе состоялся второй тур чемпионата Бурятии по хоккею с мячом среди мужских команд.По итогам двух игровых дней сборная Заиграевского района уверенно одержала две победы над соперниками из Мухоршибирского и Иволгинского районов. Первую команду победили со счётом 15:2, вторую – со счётом 8:1, сообщили в районном управлении спорта и молодёжной политики.Но внимание в этот морозный день привлекали не только жаркие спортивные состязания, но и оригинальная хоккейная коробка. Лёд с двух сторон оградили только небольшими деревянными дощечками.Следующие соревнования планируются 14 января - кубок Бурятии по хоккею с мячом среди мужских команд, где сборная Заиграевского района встретится с командой Кижингинского района.