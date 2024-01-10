Правительство России утвердило планы комплексного развития 16 городов ДФО

В Забайкальском крае будут развивать город Краснокаменск
Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил долгосрочные планы комплексного социально-экономического развития 16 городов Дальнего Востока в Амурской и Магаданской областях, Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях, Якутии, Чукотке и ЕАО. Выполнение ряда мероприятий, предусмотренных планами комплексного развития, уже идёт. Новые стройки будут запускаться в этом году при поддержке Минвостокразвития России, корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), федеральных министерств и ведомств.
Так, в Забайкальском крае долгосрочный план комплексного социально-экономического развития города Краснокаменск включает 35 мероприятий по развитию коммунальной, социальной, транспортной и промышленной инфраструктуры на общую сумму 110 млрд рублей. План развития второго по количеству жителей города Забайкалья с периодом реализации до 2030 года предполагает развитие промышленности на базе горного потенциала края, развитие сервисной экономики и въездного туризма, увеличение объёма торговли с Китаем.
- Реновация объектов здравоохранения усилит концентрацию высокотехнологичных социальных услуг. На базе крупнейшего агропарка на Дальнем Востоке будут созданы производства, которые повысят продовольственную безопасность. Для реализации ключевых инвестиционных проектов и создания комфортных условий для жителей города модернизацию пройдут инженерная и транспортная инфраструктура с объёмом инвестиций более 50 млрд рублей. В рамках реализации программы «Дальневосточный квартал» в Краснокаменске будут построены два новых жилых микрорайона с современной социальной инфраструктурой, - сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Реализация плана комплексного развития будет способствовать запуску новых крупных инвестиционных проектов. В совокупности они позволят создать не менее 3 773 рабочих мест, в 1,7 раза поднять валовый городской продукт, в 1,3 раза повысить среднюю зарплату. Индекс качества городской среды в Краснокаменске повысится на 42 балла.
Всего на Дальнем Востоке будет реализовано 22 плана комплексного развития городов и агломераций. Это 11 региональных центров, включая город Корсаков в составе Южно-Сахалинской агломерации, 10 городов с численностью населения свыше 50 тыс. жителей, и 2 столицы БАМа. А именно: Петропавловск-Камчатский, Чита, Краснокаменск, Улан-Удэ, Южно-Сахалинск, Корсаков, Тында, Северобайкальск, Магадан, Анадырь, Якутск, Нерюнгри, Хабаровск, Комсомольск–на–Амуре, Благовещенск, Свободный, Белогорск, Владивосток, Артём, Большой Камень, Находка, Уссурийск, Арсеньев, Биробиджан. В рамках реализации планов предусмотрено 875 мероприятий общей стоимостью более 4,4 трлн рублей.
Правительство России утвердило планы комплексного развития 16 городов ДФО
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