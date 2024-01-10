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За квартиры со льдом и плесенью взялись в мэрии Улан-Удэ

За квартиры со льдом и плесенью взялись в мэрии Улан-Удэ
Общество,  Фото:ОНФ
Специалисты попытались пробраться в одну из них, но безуспешно

В администрации Улан-Удэ прокомментировали непростую ситуацию в доме № 3 в 113 микрорайоне. О ней рассказали ранее в региональном отделении Народного фронта. Жильцы этого самого МКД пожаловались общественникам на холод в квартирах. К примеру, в угловых температура в январские морозы – всего 18 градусов. Спасаться приходится тёплой одеждой и обогревателями.

Из-за холода и сырости в жилых помещениях образовалась плесень, а на потолке появился конденсат. В некоторых из них стены и вовсе покрылись льдом. Это повторяется каждый год и на просьбы о помощи, по словам людей, никто не реагирует.

В следственном комитете уже начали проверку, после которой дадут правовую оценку действиям (бездействию) ответственных работников. В мэрии же заявили, что с начала отопительного сезона в муниципальную жилищную инспекцию поступила всего одна жалоба на отопление в доме № 3 в 113 квартале. Специалисты попытались попасть в проблемную квартиру, но безуспешно.

- В эту квартиру попасть, к сожалению, не удалось, поэтому замеры провели в той, что ниже по стояку. Результаты показали, что температура там соответствует нормам, – сообщили в жилинспекции.
 
В управлении добавили, что обращений по поводу плесени, промерзания стен и холода от других жильцов не было. Им посоветовали жаловаться напрямую в инспекцию (Улан-Удэ, улица Бабушкина, 25) – сотрудники проведут проверку и определят степень вины и бездействия управляющей организации. Заявление также можно направить через официальный сайт мэрии, портал «ГИС ЖКХ» или платформу обратной связи на Госуслугах https://pos.gosuslugi.ru/backoffice/login.
 
- Если нарушения подтвердятся, управляющей компании выдадут предписание об их устранении. Поскольку проверка проводится только по заявлению, жильцам необходимо написать его как можно скорее, – отметили в жилищной инспекции.
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