Он состоится в Татьянин день
25 января в Улан-Удэ в честь празднования дня Российского студенчества пройдёт «Спортивная студенческая ночь 2024» (0+). Мероприятие состоится на ледовом катке республиканского центрального стадиона.
- Вход на каток будет бесплатный, но строго по билетам, - сообщает студенческий спортивный союз Бурятии.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ проведут спортивный праздник для студентов
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