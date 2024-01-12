В Улан-Удэ проведут спортивный праздник для студентов

Он состоится в Татьянин день



25 января в Улан-Удэ в честь празднования дня Российского студенчества пройдёт «Спортивная студенческая ночь 2024» (0+). Мероприятие состоится на ледовом катке республиканского центрального стадиона.



- Вход на каток будет бесплатный, но строго по билетам, - сообщает студенческий спортивный союз Бурятии.



Возрастное ограничение: 0+.

