Участие в межрегиональном проекте могут принять педагоги и их воспитанники
С 11 января в Бурятии будет запущен межрегиональный эколого-просветительский проект «Тайны обитателей Баргузинского заповедника». Он приурочен к 107-летию первого заповедника России и всей заповедной системы страны.
Проект направлен на воспитанников детских дошкольных учреждений, учащихся общеобразовательных школ, а также студентов ссузов. В рамках проекта с 11 по 25 января педагогам предстоит провести интерактивный урок, по итогам которого ученики поучаствуют в онлайн-квизе. Участники с наилучшими результатами получат призы.
Запрос на участие можно направить на электронную почту: ecopros@pdmr.ru. Подробности можно узнать в положении проекта на сайте ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии детям расскажут о «тайнах обитателей заповедника»
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