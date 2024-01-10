В Бурятии детям расскажут о «тайнах обитателей заповедника»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Участие в межрегиональном проекте могут принять педагоги и их воспитанники



С 11 января в Бурятии будет запущен межрегиональный эколого-просветительский проект «Тайны обитателей Баргузинского заповедника». Он приурочен к 107-летию первого заповедника России и всей заповедной системы страны.



Проект направлен на воспитанников детских дошкольных учреждений, учащихся общеобразовательных школ, а также студентов ссузов. В рамках проекта с 11 по 25 января педагогам предстоит провести интерактивный урок, по итогам которого ученики поучаствуют в онлайн-квизе. Участники с наилучшими результатами получат призы.



Запрос на участие можно направить на электронную почту: ecopros@pdmr.ru. Подробности можно узнать в положении проекта на сайте ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Возрастное ограничение: 0+.

