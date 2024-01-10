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Между Улан-Удэ и Курумканом стали курсировать «Ютонги»

Между Улан-Удэ и Курумканом стали курсировать «Ютонги»
Общество,  Фото:предоставлено минтрансом Бурятии
Пассажиры смогут в пути заряжать гаджеты

Три больших автобуса «Ютонг» вышли на межмуниципальный маршрут №320 Улан-Удэ – Курумкан.

Теперь во время поездки пассажиры могут заряжать свои гаджеты (USB-розетки есть в каждом подлокотнике). В автобусе предусмотрено багажное отделение, кондиционеры. Автобус рассчитан на 53 пассажира.


- Подвижной состав на межмуниципальном маршруте Улан-Удэ – Курумкан частный перевозчик обновил в декабре прошлого года. Во втором квартале 2024 года ожидается поставка ещё одного большого автобуса. До настоящего времени в автопарке числилось 10 автобусов Hyundai County малого класса, - сообщили в минтрансе Бурятии.

В прошлом году автопарк также обновили на межмуниципальных маршрутах Улан-Удэ – Кяхта и Улан-Удэ – Бичура.

автобус общественный транспорт

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